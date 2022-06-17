رئيس مجلس النواب: نمارس دورنا الرقابى على الحكومة بكل أدب ووضوح وفي هدوء..ولا أسمح بـ«الألفاظ الزائدة» «فيديو»

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705031/رئيس-مجلس-النواب-نمارس-دورنا-الرقابى-على-الحكومة-بكل-أدب-ووضوح-وفي-هدوءولا-أسمح-بـالألفاظ-الزائدة-فيديو

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر من الدول العريقة ديموقراطيا، حيث إن مصر كانت تعرف المجالس النيابية في وقت كان معظم دول العالم كانت تحبو نحو هذا المسار، وفيما يتعلق بالتجربة المصرية الحديثة في الديموقراطية كان الجميع شاهد الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، وطريقة العملية الانتخابية وما أسفرت عنه والإشراف القضائي، لافتا إلى أن مصر سمحت بالرقابة الخارجية وكانوا ممثلين الأجانب موجودة ورأوا ما أسفرت الانتخابات عنه من نتائج مميزة.

رئيس مجلس النواب: مجلس النواب به جميع ألوان الطيف السياسي

وأضاف "الجبالي"، خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن مجلس النواب الحالي يمثل جميع ألوان الطيف السياسي في مصر، حيث إن المجلس يشمل الرجال والنساء، والشباب والكبار، والعمال والفلاحين، والأشخاص ذوي القدرات الخاصة من جميع فئات مصر ونجوعها وقراها والأماكن الحضارية، كذلك يشمل المصريين في الخارج، حيث إن لهم ممثلين داخل المجلس.

رئيس مجلس النواب: نعمل على تحقيق مصلحة المواطن في كل مكان في مصر

وتابع أن تمثيل المرأة المصرية بنسبة تفوق النسبة التي حددها الدستور، حيث إن الدستور حدد 25% والمرأة المصرية الآن تمثل 28%، أيضا الشباب يفوق نسبتهم 20%، وباقي الفئات موجودة، "كل الفئات موجود الإخوة البدو، والصعيد، والجميع يتحدث بلهجته الأصلية، وهناك التزام وانضباط رائع، والحديث ليس حديث تشنج وعصبية وإنما دفاع عن مصالح المواطنين بهدوء وروية ووضوح".

وأردف أن رقابة أداء الحكومة أيضا يتم الحديث بكل أدب ووضوح وفي هدوء، ولا يتم السماح بمخالفة اللائحة من حيث الألفاظ الزائدة أوما شابه ذلك، والعمل على تحقيق مصلحة المواطن في كل نجوع وقرى وأماكن مصر هي الهدف الأول والأخير لمجلس النواب.