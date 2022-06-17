مرثا محروس لـ دوت الخليج: محو الأمية الرقمية للمواطنين فى الأولويات ..وموظفى الحكومة أيضا

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705030/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-محو-الأمية-الرقمية-للمواطنين-فى-الأولويات-وموظفى-الحكومة-أيضا

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أهم الخطط التي تعمل عليها اللجنة هي التواصل مع كل الوزارات لمتابعة تنفيذ خطة الرقمنة .

دوت الخليج

«وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»لـ دوت الخليج: دور اللجنة هوا القضاء علي الأمية الرقمية داخل الوزارات

وأكدت "محروس" بندوة دوت الخليج، أن وزارة التضامن الاجتماعي اصبح لديها بوابة الكترونية يقوم المواطنين من خلالها التقديم، و رؤية كل المنافذ من خلال مبادرة تكافل وكرامة، وغيرها من الوزات ومن ثم يتم متابعة عملية التطبيق على أرض الواقع خاصة فى ضوء العديد من الشكاوى التى نتلاقها.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلي أن يوجد مشكلة في امكانية التطبيق، لافتة إلي أنة يوجد بعض القصور، كما يوجد بعض التحديات ما بين الجهل وعدم استيعاب المواطن المصري لهذة التكنولوجية.

وأشادت “عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، بدور اللجنة بوصول الخطة الي كل المناطق التي يوجد بها مشاكل لتعينها وحل هذة المشكلات ليس قولا فقط انما فعل، مشيرة إلي أن تطبيق هذه الخطة تتلامس مع جميع الوزارات، ومن بين الوزارات وزارة المالية في التعامل مع الشركات ليصبع التعامل من قبل تطبيقات الكترونية.

واضافت"النائبة مرثا محروس" أن هناك بعض التقصيرات من قبل الوزارات، لعدم تمكن الموظفين في التعامل مع هذة التطبيقات في الوزارة والعمل بها، مؤكدة علي أنة أن وجد السيستم الكامل والادوات يظل الموظف غير قادر علي التعامل مع هذة التكنولوجية الحديثة، كما يحتاج الي موظف اخري يقوم بتعليمة علي هذة التطبيقات الجديدة.

وأشارت "محروس" بمناقشات اللجنة حول تدريب الموظفين داخل الوزارات، ليتم اخراج موظفين قادرين علي التعامل مع هذة التطبيقات الجديدة، لافتة إلي إن بعد اخراج هذا الجيل سيتم القضاء علي الأمية الرقمية داخل الوزارات.