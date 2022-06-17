مرثا محروس لـ دوت الخليج: الحوار الوطني يمثل حالة النضوج التي وصلت لها الدولة المصرية

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705028/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-الحوار-الوطني-يمثل-حالة-النضوج-التي-وصلت-لها-الدولة-المصرية

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أنها استقبلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بروحين، الأول كمواطنة، أما الروح الثانية كنائب بمجلس النواب، مضيفة: بالروح الأولي كمواطنة شعرت بالفخر الشديد لأن دعوة الحوار الوطني تمثل حالة من النضوج التي وصلت لها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي من خلالها استطاعت أن تأخذ قرار متعلق بالحوار الوطني.

دوت الخليج

الحوار الوطني

وأضافت محروس، بندوة دوت الخليج: وذلك فى سابقة أولى بتاريخ الدولة المصرية خاصة أننا على مدار الفترات الماضية لم يكن لدينا القدرة أو الاستيعاب لتحديات إقامة حوار وطنى بالمستوى المطلوب، ولكنها كانت مؤشرات تتحدث عن إمكانية الوصول للنضوج الكافى والإمكانيات القوية، والتى من خلالها يتم استيعاب كل الفئات المجتمعية وكل التيارات السياسية، وتقيم من خلالها حوار هدفه الأول والأخير إثراء الحياة السياسية فى مصر، وهذا أمر مثل لى قدر كبير من الفخر والاستغراب فى أننا وصلنا إلى هذه المرحلة رغم كل التحديات التى كانت تواجهها الدولة المصرية.

إثراء الحياة السياسية فى مصر

وتابعت عضو مجلس النواب: أما الروح الثانية كنائبة استقبلته بكثير من التخوفات والتساؤلات وعلى رأسها قدرتنا على استيعاب كل الأفكار بشكل سياسى دون أن يكون هناك أى تأثير على خطة الدولة التى يتم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، متسائلة هل سنكون أمام تصادمات ما بين الدعوة الموجهة وما بين كافة التيارات المتدفقة فى الحوار الوطنى؟

واستكملت: أتصور بأن هذا القلق والتخوف مشروع لأى نائب فى مجلس النواب، أو أى مسئول يشعر بالمسئولية تجاه منصبه، خاصة فى ضوء الإطلاع على التحديات التى واجهتها الدولة المصرية عن قرب، وأيضا التحديات التى لا تزال تواجهها، بجانب التحديات المستقبلية بعد تنفيذ الخطة التى يتم تطبيقها.

وأردفت محروس: كل هذا كان يمثل لى تخوفات، ولكن دائما أنا لدى ثقة بالدولة المصرية فى أنها دائما لديها أسرار خفية تستهدف حفظ الشعب المصرى وعلى رأسها ما نملكه من شعب مصرى مؤمن بدولته ويحبها ولديه قدرة على تحمل كافة التحديات من أجل أن تكون الدولة دائما متقدمة ومتطورة وآمنة، وهو ما يخلق توازن حقيقى فى المشهد يخدم استمرار وتقدم الدولة المصرية بكل جهود التنمية.