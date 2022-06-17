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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705027/رئيس-مجلس-النواب-تغير-المناخ-قضية-الشباب-من-الدرجة-الأولى-فيديو

يرى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه من الطبيعي أن يتولى الشباب مناقشة موضوع تغير المناخ في العالم، لأن الشباب هم قادة المستقبل بلا شك، وأزمة تغير المناخ مشكلة كارثية كما أجمع المشاركون في المؤتمر، موضحا أن مصر ستستضيف في نوفمبر القادم بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته مؤتمر تغير المناخ 27.

وأضاف "الجبالي"، خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن مسألة تغير المناخ ليس مسألة حاضر فقط، وإنما مستمرة في المستقبل، حيث تؤثر على الكون بأكمله، هذه قضية الشباب من الدرجة الأولى لأنهم أصحاب المستقبل، وهم الذين سيتأثرون بتغير المناخ، مشددًا على أن هذه المشكلة في غاية الخطورة، حيث إن الانبعاثات الحرارية تضر العالم في الحاضر، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، وهناك هدف أن تتوقف الزيادة في درجات الحرارة عند درجتين، ومن الأفضل والأمثل أن تتوقف عند درجة ونصف فقط، وهذا ما تعمل عليه جميع الدول.

رئيس مجلس النواب عن قضية تغير المناخ: “كلنا شركاء في الهم”

وتابع: "كلنا شركاء في الهم سواء دول متقدمة أو دول نامية، حيث إن الأساس والأسباب الرئيسية في مشكلة تغير المناخ تعود إلى الدول المتقدمة، والدول النامية ضحية لهذا الانبعاث الحراري".

وأردف أن مصر لا تشكل أي مشكلة في تغير المناخ أو نسبة ضئيلة جدا في مشكلة التغير، وعلى الرغم من ذلك مصر نادت كثيرًا بضرورة تحمل الدول المتقدمة لأعبائها، موضحا أن المؤتمر السابق لتغير المناخ تعهدت الدول المتقدمة بضخ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع مشكلة تغير المناخ، لأن تلك المشكلة لها طرفان؛ الطرف الأول الانبعاثات الضارة، والطرف الآخر ضرورة التكيف مع المناخ.

وواصل أن العدالة في أزمة المناخ تقتضي أن يتحمل المتسبب الأكبر وهو الدول المتقدمة وهي الدول الصناعية، لأنه يترتب عن المصانع لديها انبعاثات تؤثر على تغير درجة حرارة الكون، فمن العدالة أن يتحمل المتسبب ما يترتب على ذلك من ضرر للدول الأقل تقدما، ويساهم في مشروعاتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.