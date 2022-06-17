مرثا محرو لـ دوت الخليج: لابد من محو الأمية الرقمية للموظفين لتقديم خدمة جيدة وضمانا لنجاح خطة الحكومة فى الرقمنة

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705026/مرثا-محرو-لـ-تحيا-مصر-لابد-من-محو-الأمية-الرقمية-للموظفين-لتقديم-خدمة-جيدة-وضمانا لنجاح-خطة-الحكومة-فى-الرقمنة

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي خطوات أولي ف مجال التكنولوجية ومحو الأمية التكنولوجية، والأمية الرقمية، والاتجاه نحو رقمنة الدولة، وأن الدولة لديها خطة كبيرة للنهوض بمجال الاتصالات، اضافة الي وجود عدد من الشكاوي المقدمة من المواطنين تستطيع من خلالها العبور لحل مشاكل التكنولوجيا والاتصالات وفق خطة الدولة.

دوت الخليج

مرثا محرو لـ دوت الخليج : الرقمنة تهدف لتقيل الفساد وسرعة الخدمة

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال لقائها بندوة موقع دوت الخليج، أن اللجنة تعتبر حلقة وصل بين خطة الحكومة والتحديات التي تواجه المواطن، وذلك للموائمة بين الخطة وتحديات المواطن، مضيفة “ لابد من وجود توازن بين مقدراتك المتاحة ومواطن لابد من توفير الخدمات له”، مشددة على ضرورة محمو الأمية الرقمية للموظفين لتقديم خدمة جيدة للمواطن وضمانا لنجاح خطة الحكومة.

وتابعت عضو البرلمان، أن هدف الرقمنة هو “اقل فساد اكثر سرعة”، اهداف الرقمنة، موجهة الشكر للجنة، قائلة:”لديهم القدرة على الفصل بين ما هو تحدي وما هو تقصير لابد من التعامل معه بصرامة من خلال طلبات الاحاطة التي تقدم للجنة، حيث تصدر اللجنة توصياتها، مثل فكرة سقوط السيستم ..وضعف الانترنت..وغيرها”.