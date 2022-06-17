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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705025/رئيس-مجلس-النواب-دخلت-خضم-العمل-السياسي-بمجرد-رئاستى-للبرلمان-ولا-حرج-في-ظهورى-الإعلامي-فيديو

علق المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على تحوله من رئيس المحكمة الدستورية إلى منصب رئيس مجلس النواب، قائلا:”إن هناك إطار يربط المحكمة الدستورية بمجلس النواب وهو تحقيق العدالة، حيث إن رئاسة المحكمة الدستورية العليا وقبلها العمل كقاضي لفترة طويلة في القضاء المصري بصفة عامة ينمو دائما لدى القاضي الشعور بالعدالة وضرورة تحقيق العدالة، وبعد الانتقال لمنصب رئيس مجلس النواب أيضا يجب تحقيق العدالة لأن الدستور نفسه يستند إلى دعامتين وهم سيادة القانون والمواطنة، والمواطنة تعني في جوهرها العدالة والمساواة”.

حنفي الجبالي يوضح أسباب ابتعاده عن الظهور إعلاميا

وأضاف "الجبالي"، خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن العمل في مجلس النواب يختلف عن المحكمة الدستورية حيث إن المجلس تدخل فيه اعتبارات السياسة والمناقشات السياسية والحوارات إلى جانب رقابة الحكومة وهذا يدور في إطار تحقيق العدالة وتحقيق مصلحة المواطن في النهاية أيضا، لافتًا إلى أن غيابه عن الظهور الإعلامي أثناء توليه رئاسة المحكمة الدستورية أمر طبيعي لأن هذا من متطلبات العمل القضائي، مؤكدا احترامه الكبير للإعلام والصحافة ولكن القاضي يرتبط بظروف الدعوة المنظورة أمامه دون التأثر بالصحافة والإعلام.

وتابع أن القاضي يجب أن يبتعد عن الإعلام حتى لا يتأثر حكمه، ولكن بمجرد توليه منصب رئيس مجلس النواب أصبح الأمر أبسط لأن الإنسان دخل في خضم العمل السياسي ولا حرج في الظهور الإعلامي.

وكان مجلس النواب قد انتُخب حنفي الجبالي كرئيسا للمجلس في شهر يناير الماضي لمدة خمس سنوات خلفا للرئيس السابق علي عبد العال، ويذكر أنه كان رئيسا للمحكمة الدستورية في 23 يونيو عام 2018.