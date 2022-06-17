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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705021/السفير-الياباني-بالقاهرة-مستمرون-في-دعم-مصر-في-مجال-التعليم

أكد السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني في مصر، إن العلاقات بين مصر واليابان قوية جدا، وهناك تعاون متبادل بين كلا الطرفين منذ فترة طويلة، ويأتي على رأس هذا التعاون، التعاون في كلا من المجال التعليمي والعلمي، حيث تعمل اليابان دائما على تقديم الكثير من المعدات والمعلمين في المجال التعليمي من أجل استفادة مصر من التجربة اليابانية.

وأضاف "هيروشي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي "، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تعد مركز للأبحاث العلمية في أفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط أيضا، كما أنها أصبح لديها في الوقت الحالي واحد من أكبر المراكز البحثية والتي تم إنشائها بالتعاون مع الحكومة اليابانية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الطلبة المصريين الذين يستفيديون من الدعم الياباني لمصر في التعليم، كما أن هناك عدد من طلبة الدول العربية أيضا تأتي للتعليم في مصر والاستفادة من الخبرات اليابانية، موضحا أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة المصرية في مجال التعليم من خلال تقديم منح دراسية ودعم للجامعات.

سفير اليابان بالقاهرة: التعليم أحد أولويات التعاون بيننا وبين مصر

وأوضح أن الحرم الجامعي داخل الجامعة اليابانية في مصر مصمم على الطراز الياباني، ويعد واحد من الأيقونات التي تعبر عن التعاون بين كل من مصر واليابان في المجال العلمي، مشددا على أن التعليم أحد أهم أولويات التعاون بين كلا الدولتين، خاصة في مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وكذلك الجامعي.