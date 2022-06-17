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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705013/محمد-صبحي-يكشف-تفاصيل-فيلمه-الجديد-وحقيقة-اعتزاله-السينما-لن-أرضخ-للسوق-وأخناتون-كاد-يغير-مصيري--خاص

يعود النجم الكبير محمد صبحي للسينما بعد غياب حوالي 31 عاما بفيلم جديد يحمل اسم “المعادلة صفر” وهو اسم مؤقت للعمل الذي وصفه بـ “يناقش موضوع مرعب يخاف العالم مناقشته”.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم محمد صبحي الجديد

تفاصيل فيلم محمد صبحي الجديد

كشف النجم محمد صبحي في تصريح خاص لموقع دوت الخليج تفاصيل فيلمه الجديد، وعلق على عودته للسينما بعد غياب أكثر من 31 سنة مازحًا: “اتجننت”.

وأضاف: “الفكرة والمحتوى الذي يقدمه الفيلم جذبني للعودة وتقديم هذا العمل سينمائيًا والفيلم به شيء جلل سيحدث في العالم لم يتحدث عنه احد ومهم جدا طرحه”.

وتابع النجم الكبير محمد صبحي: “عودتي للسينما لا تعني أنني أرضخ لمتطلبات السوق والمنتجين ولا أقدم للجمهور شيء مسطح أو مقعر والفيلم سينمائي به كوميديا وضحك”.

وأشار إلى أن فيلمه الجديد سيناريو وحوار أمينة مصطفى، وإخراج أميرة الرفاعي، ويسلط الضوء على أحداثًا قبل حدوثها ومحتم حدوثها في المستقبل مثل مسرحية «ماما أمريكا».

مصير فيلم فيلم أخناتون لـ محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي عن فيلم أخناتون: “لا استطيع تقديمه حاليًا ولا حتى أخرجه سينمائيًا وشادي عبد السلام مات ومات العمل معه وكان هذا الفيلم سيغير مصير شادي عبد السلام ومصيري أنا شخصيًا واستغرقنا في التحضير للفيلم من حيث القراءة والبحث وشكل الشخصية حوالي 4 سنين وسافرت شهور لاستكشف وكسبت كثيرًا بما اكتشفته من أسرار ومعلومات عن مصر لا يعرفها أحد”.

واستكمل: “ومن الممكن أن أقدم شخصية أخناتون في الدراما من تأليف وإخراج شخص آخر غير شادي عبد السلام لكن فكرته السينمائية لن يصل لها أحد على الإطلاق”.

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وفيما يخص حقيقة اعتزال النجم الكبير محمد صبحي للسينما قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأعماله الجديدة: “قرار عودتي للسينما بيدرس منذ سنوات ولم أعتزل السينما لكنني توقفت عام ١٩٨٩ بسبب انتشار أفلام المقاولات.. ووجدت نفسي بعد 31 عاما أمام فيلم لابد من تقديمه”.