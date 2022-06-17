محيى الدين: الاستثمار فى العمل المناخى أصبح ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخى تمثل التهديد الأكبر للنمو الاقتصادى، قائلا إن الاستثمار فى العمل المناخى أصبح الطريق الوحيد من أجل تحقيق النمو الاقتصادى.





جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس فى جلسة بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 وما بعده"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوى للرابطة العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (WAPPP).

وقال محيى الدين إن التكلفة المتزايدة للتقاعس عن العمل المناخى تجعل إدارة المخاطر أمرا شديد الأهمية، كما تضيف إلى القيمة المتزايدة للاستثمار فى إجراءات الصلاب فى مواجهة التغير المناخى والتكيف، موضحا أن هذه الإجراءات تستلزم مشاركة القطاع الخاص سواء فى التمويل أو التنفيذ.

وأوضح محيى الدين أن كل من القطاعين العام والخاص له دوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وأهداف العمل المناخى بشكل خاص، حيث يجب على القطاع العام أن يعمل على وضع أطر تشريعية مناسبة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص فى مشروعات المناخ، وإزالة المعوقات الهيكلية أمام هذا المشروعات وتقليص حجم المخاطر المتعلقة بها، بينما يلعب القطاع الخاص دورا مهما فى زيادة حجم التمويل وتوفير الإمكانات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد أن عدم وضع إطار عمل واضح يحدد دور كل من القطاعين فى العمل المناخى من شأنه أن يؤدى إلى سوء إدارة مشروعات المناخ أو التراخى فى التنفيذ أو تأجيله، وهى أمور تزيد من التكلفة الباهظة أصلا لظاهرة التغير المناخى.

وأفاد بأنه من الجيد ملاحظة إقدام شركات القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار فى التكنولوجيات والحلول منخفضة الكربون بما يحقق فوائد متعددة لا تتعلق فقط بالمناخ ولكنها تنعكس كذلك على أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مشيرا فى هذا الصدد إلى تزايد أعداد الشركات الكبرى التى تضع العمل المناخى ضمن استراتيجياتها لتحقيق النمو.

وقال رائد المناخ إن حملات وتحالفات العمل المناخى، مثل حملات السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة فى مواجهة التغير المناخى وتحالف جلاسجو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى، تمثل فرصا واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والشراكة المثمرة داخل القطاع الخاص من جهة أخرى، موضحا أن دور رواد المناخ هو تحقيق التواصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الربط بين الشركات والمؤسسات داخل القطاع الخاص، بما يصل بالجهود ومبالغ تمويل العمل المناخى إلى الحجم المطلوب.

ودعا محيى الدين ممثلى القطاعات المختلفة لمضاعفة جهودهم بدءا من العام الجارى، بحيث يمكنهم تقديم نماذج للتقدم المحرز بسبب التعاون والتكاتف على صعيد العمل المناخى فى مؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.