كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى بدايل الثانوية العامة: ومن المقرر أن يبدأ الطلاب التقدم إلكترونيا الإثنين 20 يونيو الجارى، ويشهد العام الدراسى 2021-2022 تخرج طلاب 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

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