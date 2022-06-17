رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع غادة والى التعاون المستقبلى مع الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - اختتمت جلسات الدورة الثالثة عشرة لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشرة للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد بفيينا برئاسة الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واللتان بدأتا يوم 13 يونيو الجارى.





وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقريرى فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد فى دورتهما الـ13.

وتم على مدار خمسة أيام، مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة فى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتباحث حول موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية، بالاضافة إلى استعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولى.

كما تم خلال الجلسات استعراض التحديات والممارسات الجيدة فى مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول، واستعرض الوفد المصرى المشارك جهود مصر فى مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

والتقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية - على هامش الجلسات - مع الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وكذلك مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى عقدت بشرم الشيخ فى ديسمبر 2021 برئاسة الوزير، وبمشاركة ممثلى أكثر من 150 دولة، والتى كان أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد فى أوقات الأزمات، وخطة العمل التى تم إعدادها لتنفيذ الإعلان.