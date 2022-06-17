شاطئ بورسعيد يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - وحرص الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى، على قضاء يوم على الشاطئ، وذلك بالتزامن مع يوم الجمعة والإجازة، وذلك لإسعاد أطفالهم، والاستمتاع بطبيعة شاطئ بورسعيد.
وتشهد محافظة بورسعيد رواجا سياحيا كبيرا، حيث يتواجد الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة ضمن رحلات اليوم الواحد، يستمتعون بالسباحة فى ساحل البحر المتوسط على شاطئ بورسعيد، بالإضافة إلى زيارة ساحة مصر وحديقة المسلة وفريال وجبال الملح والأسواق الحضارية السياحية بالمحافظة.
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