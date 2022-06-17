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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705020/مرثا-محروس-بندوة-موقع-تحيا-مصر--الأسرة-المصرية-النواة-الأولى-لإصلاح-المجتمع

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسرة المصرية تعتبر النواة الأولي لإصلاح المجتمع.

دوت الخليج

مرثا محروس بندوة موقع دوت الخليج : الأسرة المصرية النواة الأولى لإصلاح المجتمع

ولفتت عضو مجلس النواب، خلال لقاءها بموقع دوت الخليج، ان القيادة السياسية تستهدف من ملف المواطنة وجود مواطن صالح، موضحة أن ذلك يتم من خلال استهداف الأسرة باعتباره المسئولة عن تنشئة الأطفال والأجيال القادمة.

وأشادت النائبة مرثا محروس، بالتنبيهات الدائمة للقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توعية الأسرة بكل ما يحاك لها من مخططات لتفكيكها، مطالبة بضرورة وجود حملات توعوية من كل القوى والمؤسسات التوعوية والدينية، إضافة إلى ترسيخ المسئولية لدى الطفل، من خلال المناهج الجديدة لقبول الاخر حتي لو كان أحد افراد اسرته.

وأوضحت، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هدية من ذهب لكافة الأحزاب السياسية، لافتةإلى ان الفترات الماضية شهدت معاناة بسبب عزوف كبير جدا طوال الفترات الماضية من المشاركة الشبابية وكافة المشاركات في الأحزاب، بدعوي أو باحساس أو بشعور داخلي لدي المواطن بأن الأحزاب مجرد أحزاب كرتونية ليس لها تأثير وفاعلية في الأفكار، علي الرغم من وجود أفكار شبابية كثيرة داخل كافة الأحزاب وبتنوع الأيديولوجيات.