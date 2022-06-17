النائبة مرثا محروس لـ دوت الخليج: الحوار الوطني هدية من ذهب للأحزاب من أجل التواجد الحقيقي والفعال

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705019/النائبة-مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-الحوار-الوطني-هدية-من-ذهب-للأحزاب-من-أجل-التواجد-الحقيقي-والفعال

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هدية من ذهب لكافة الأحزاب السياسية، مضيفة: عانينا من عزوف كبير جدا طوال الفترات الماضية من المشاركة الشبابية وكافة المشاركات في الأحزاب، بدعوي أو باحساس أو بشعور داخلي لدي المواطن بأن الأحزاب مجرد أحزاب كرتونية ليس لها تأثير وفاعلية في الأفكار، علي الرغم من وجود أفكار شبابية كثيرة داخل كافة الأحزاب وبتنوع الأيديولوجيات.

دوت الخليج دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وأضافت محروس، بندوة دوت الخليج: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي دعوة لكافة الأحزاب حتي تثبت قدرتها وأيديولوجياتها الوطنية حتي تكون مؤثرة، لافتة أن حزب حماة الوطن نفذ الكثير من الحورارات والاجتماعات داخله حتي يستطيع تغطية كافة الطموحات السياسية وتقديم رؤية مختلفة. رؤية حزب حماة الوطن للحوار الوطني وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن : رؤية الحزب كانت قائمة علي فكرة طموحنا وحلمنا وجهود الدولة التي تمت في هذا الحلم وما الذي استوقف هذا الحلم، مؤكدة أن الحزب بدأ يطرح نفسه بشكل جديد.

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