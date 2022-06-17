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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705016/كنا-عارفين-إنه-هيقع-سكان-عقار-الوايلي-يكشفون-تفاصيل-صادمة-حول-حول-انهيار-المبني

شهد واقعة انهيارعقار قديم بمنطقة الظاهر بقسم الوايلي، سقوط ضحايا، وأسفر ذلك عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة تسكن بالعقار. وقالت أية أحد ساكني عقار الوالي المنهار و: "الساعة 2:30 قبل انهيار العقار كنا نازلين أنا وأبويا وجدي عشان عندنا حالة وفاه بنبص لاقينا حد من جيرانا بيقولي أن في بعض الاحجار "الطوب"، وقال هو عايزرقم صحاب البيت، وفعلا عطناه رقم صاحب البيت وكلمه وصاحب البيت جه ونزل أخوه وبعد كدة فشايف البيت بيوقع فطلع البيت عشان ينزل باقي أخواته وباقي الناس, وجارتنا برضو جات وجاية تطلع البيت كله اتهد مرة واحدة دا غير أن البيت أصلا كان مايل وعايز مبلغ كبير للترميم".

وأضافت الساكنة لـ دوت الخليج خلال بث مباشر معها: "أيوة عارفين أن المنزل هيقع من فترة كبيرة تتعدي الشهرين بس هندفع منين مبلغ مرة واحدة لترميم البيت ولازم نجمع فلوس عشان يتم ترميم البيت غالبا من الخارج أو الداخل، بس برضو مهما حصل مكنش ينفع يترمم لاني البيت دايب ".

وذكرت أية، أن الضحايا هم أسرة كاملة توفيت ماعدا بنت نجت منها و2 أخوات صاحب البيت – وست كبيرة جارتهم، وبأنه تتطالب بأنه يتم تعويضها بشقة عن وقوع المنزل ومفيش أي حاجة موجودة من بيتها.

وتقول ساكنه أخري من العقار المنهار:"أنا عايزة مكان وعايزة مصدر دخل ليا أنا بصرف علي والدي المسن وهو تعبان جدا وجوزي راميني بأربع أولاد، وأنا كنت قاعدة مع والدي وقفلنا وبعد ما مشينا بنبص علي المنزل وقع فأنا عايزة مصدر واحنا قاعدين في شقة إيجار والبيت كان كويس جدا ومفهوش أي حاجة وأحنا بنطالب الرئيس السيسي أنه يعوضنا لانه هو قال أنا بقف مع الغلابة".

وقال متضرر أخر الحج أحمد : "أنا سبت المكان وروحت وجم الصبح قالولي البيت وقع، وأنا كل يوم بقفل باب المحل وبمشي، وهو محتاج ترميم بس برضو البيت سليم وعايش وأنا محتاج محل يدخلي دخل منه وحاجة أكل منها عيش غير اللى اتهد".

ويكشف أحد ساكني العقار بجوار العقار المنهار : "كانت في حالة وفاة والناس سهرانه فسمعنا صوت طقطقة جامدة وجرينا كلنا ولقينا البيت وقع مع أذن الفجر، واتصلنا باإاسعاف وجات وبعدها الإسعاف أتصلت بكل حاجة والحماية المدنية وأنا متضرر عندي محل في العقار والبيت 10 طوابق ومتضررو لسه هشوف الدولة هتعمل معانا أية؟ هيتم الترميم ولا يهدوا البيت هنشوف هيعملوا معانا أيه".

وتقول سيدة أخرى من متضررى انهيار العقار وتسكن في العمارة المجاورة للمنزل المنهار: "أحنا لسه مش عارفين هيعملوا معانا ايه البيت نصه وقع لأني الشقق فيها بالتلات أسر" .

سكان عقار الوايلي يكشفون تفاصيل صادمة حول حول انهيار المبني

وقالت أخرى: "أحنا عايزين حل !! عشان أحنا معانا بنات مينفعش تقعد في الشارع القرايب مينفعش يستحملونا أكتر من كدة احنا مش عارفين مصيرنا اية ". يقترح شاهد عيان لـ دوت الخليج :"لو المحافظة أتاخرت أنهم توفرلهم مساكن ففي الكنائس أو المساجد اللي حوالين المنطقة تستقبل المتضررين لحد ما المحافظة توفر ليهم سكن ودا عمل هيرضي ربنا أكثر من الصلاة فيهم"