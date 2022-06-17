انت الان تتابع تفاصيل خبر حزب العدل يبدأ مدارس الكادر السياسي والمحليات بالإسكندرية..صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705015/حزب-العدل-يبدأ-مدارس-الكادر-السياسي-والمحليات-بالإسكندريةصور

دوت الخليج

حزب العدل يبدأ مدارس الكادر السياسي والمحليات بالإسكندرية

شمل اليوم الاول تدريبا مكثفا حول المحليات، بحضور عدد من أعضاء حزب الإصلاح والتنمية في المحافظة. ويستمر التدريب على مدار يومين ضمن تدريب الكوادر السياسية في ضوء خطة عامة يقودها رئيس حزب النائب عبد المنعم امام والنائب أحمد القناوي رئيس المكتب السياسي وعبد العزيز الشناوي أمين عام الحزب.

وشهد اليوم حضور عبد العزيز الشناوى، آمين عام حزب العدل، ومحمد مطاوع أمين العضوية المركزى، وأحمد صبرة آمين التدريب والتثقيف بالحزب، وهلال عبد الحميد أمين التنظيم،علي أبوحميد أمين مساعد التنظيم المركزي، ومعتز الشناوى أمين الإعلام المركزى والمشرف على أمانة الإسكندرية، ومحمد أبو شنب أمين محافظة الإسكندرية، وأحمد عواد مساعد الأمين العام لقطاع شمال غرب الدلتا، ومحمد البدري أمين مساعد الاسكندرية، ورؤساء الامانات النوعية والجغرافية والعشرات من أعضاء الحزب.

يذكر ان النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، شارك في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية تمثل أكثر من 60 دولة، إضافة لوفود المنظمات الدولية المراقبة، ويقام المؤتمر بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، حيث يتناول المؤتمر العديد من القضايا أبرزها قضية المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وما يتعلق بحالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان، والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.