54.9 مليار جنيه لتحسين الخدمات الصحية.. توصيات صحة البرلمان في خطة التنمية للعام المالي الجديد

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705012/549-مليار-جنيه-لتحسين-الخدمات-الصحية-توصيات-صحة-البرلمان-في-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد

حددت لجنة الصحة بمجلس النواب، عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل.

دوت الخليج

توصيات صحة البرلمان في خطة التنمية للعام المالي الجديد

مستهدفات قطاع الخدمات الصحية وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالى ۲۲ / ۲۰۲۳ :

تستهدف خطة ( ۲۲ / ۲۰۲۳ ) توجيه استثمارات عامة بقيمة 54.9 مليار جنيه ، كما سبق الذكر ، وذلك لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ومنها :

- التأمين الصحى الشامل، ويضم إنشاء وتطوير ٩٤ مستشفى و 448 وحدة صحية .

- إنشاء وتطوير ١٤٨ مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .

-توفير 1500 سرير رعاية مركزة في كافة المحافظات مع التركيز على ست محافظات ذات أولوية ( قنا - البحيرة - سوهاج - المنيا - السويس - الجيزة ) وزيادة أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة 11 % .

-الانتهاء من إنشاء وتطوير ۲۹ مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها 90 % حالياً باعتمادات ۸۰۰ مليون جنيه لعام الخطة .

- الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه واعتمادات لعام ٢٢ / ۲۰۲۳ مددها ۱۰۱ مليار جنيه .

- أن تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ ٥٢ مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الاسرة في مراكز المرحلة الأولى ، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفی مرکزی و ۸۹۹ وحدة صحية ، وتوفير ألف سيارة إسعاف .

- إنشاء وتطوير 15 مستشفى و 104 وحدة صحية في إطار مبادرة " تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة " ، باعتمادات ۲۰۸ مليار جنيه .

- إنشاء مبنى حديث ومتطور ومتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر ، باعتمادات 350 مليون جنيه .

- إنشاء 17 محرقة مخلفات ، وتوفير ١٣١ سيارة مخلفات باعتمادات ۲۰۹ مليون جنيه في إطار مشروع معالجة النفايات الطبية .

-توجيه ۱۰ مليار جنيه في خطة ٢٢ / ۲۰۲۳ لاستثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وتضمن أهم المشروعات :

- الرعاية الصحية الأولية بقيمة 5.1 مليار جنيه .

-تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بقيمة 783 مليون جنيه .

- إنشاء وتطوير 10 مستشفيات طب الأطفال.

-وفي إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الأفريقية ، من المستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات متنقلة ، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا باعتمادات قدرها 493 مليون جنيه .

-مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ، وتستهدف إنشاء ۲۰ مركزا لتجميع البلازما ، ومستهدف تنفيذ عدد ( 6 ) مراكز في عدد ( 6 ) محافظات ( الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية - المنوفية - دمياط - سوهاج ) بخطة عام ۲۲ / ۲۰۲۳.

وذلك بهدف الوصول في المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية .