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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705011/انتقادات-وهجوم-على-مسلسل-Ms-Marvel-بسبب-سرقة-الأحذية-بالمساجد-وحجاب-الفتيات

تعرض مسلسل Ms Marvel للعديد من الانتقادات والهجوم بعد عرض الحلقة الأولى والثانية منه ورأي البعض من المشاهدين أنه يسيء للإسلام والمسلمين.

دوت الخليج يرصد أسباب الهجوم على مسلسل Ms Marvel

أسباب الهجوم على مسلسل Ms Marvel

انتقد عدد من الجمهور الحلقة الأولى والثانية من مسلسل Ms Marvel بسبب تضمنه مشاهد مسيئة للإسلام والمسلمين حيث قالت صديقة بطلة المسلسل في أحد المشاهد أن كل زوار المسجد يأتون فقط لتناول الطعام ليس أكثر وذلك أثناء وجودها في المسجد لأداء فرض الصلاة.

ولذلك اعتبر مشاهدو المسلسل أن ذلك المشهد إساءة للمسلمين والمصلين، بجانب ظهور بطلة العمل تشرب الكحول، بالرغم من أن تناول الكحول محرم في الإسلام.

وفي مشهد آخر، يظهر تركيز واضح على سرقة الأحذية من المساجد، وإشارة إلى أن المسجد يكون دائمًا غير نظيف ومليئا بالأتربة، كما ركز العمل على أن ارتداء الحجاب إرضاء للآباء فقط.

تفاصيل مسلسل Ms Marvel

ويشار أن هذه المشاهد أثارت غضب كبير لمتابعي مسلسل Ms Marvel، وطالبوا أيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقاطعته وعدم مشاهدته أو دعمه بسبب احتوائه على مشاهد تسيء للإسلام والمسلمين.

وعلى الرغم من الهجوم والانتقادات الكثيرة إلا أن تقييم المسلسل مرتفع حيث وصلت نسبته إلى 95%، وحصلت الحلقة الأولى والثانية من المسلسل على تقييم 6.7 بحسب موقع imdb.

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جدير بالذكر أن مسلسل Ms Marvel يعد أول عمل من إنتاج مارفل يكون من بطولة فتاة مسلمة، وتدور أحداثه حول مراهقة باكستانية مسلمة اسمها كاملا خان، والتي تعد من عائلة باكستانية تعيش بولاية نيو جيرسي الأمريكية، كما تحصل عن طريق الصدفة على قوة خارقة.

ويشارك في بطولة مسلسل Ms Marvel مجموعة من النجوم الشباب مثل رامس نات، وإيمان فيلاني الممثلة الكندية ذات الأصول الباكستانية، وموهاني كأبؤر، وآخرين والمسلسل المثير للجدل من إخراج عادل العربي ذي الأصول المغربية، وتدور أحداثه في ستة حلقات.

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