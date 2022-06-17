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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705014/الرئيس-السيسي-يعلن-عن-شراكة-مع-أمريكا-لتنظيم-فعاليات-حول-التكيف-بإفريقيا

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن وجود شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمته مشاركته،عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، بعد ظهر اليوم، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

السيسي يدعو المشاركين في منتدى بطرسبورج للاستثمار في مصر: لدينا فرص ضخمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح أن الشركات المشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي لعام 2022، للاستفادة من الفرص الضخمة والمتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في كافة المجالات المختلفة.

وحرص "السيسي"، خلال كلمته في المنتدى، وينقلها دوت الخليج، على تقديم التحية لأهالي مدينة سان بطرسبورج، قائلا إنها تعد مدينة باسلة ومناضلة على مر التاريخ، إلى جانب أنها تمثل رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي.

وأتم الرئيس كلمته موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعوته لمصر لتكون مشاركة في المنتدى باعتبارها ضيف تلك الدورة، متمنيا النجاح للمنتدى والمشاركين فيه، وأن يعم السلام والاستقرار على العالم، مع تجنب الشعوب ويلات الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك.

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وانطلقت اليوم الجمعة في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.