«الهجرة» تعيد جثامين زوج وزوجة مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن

جدة - نرمين السيد - نجحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى إعادة جثامين زوج وزوجة مصريين من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، تلبية لرغبة أسر الضحايا، دون تحملهم أى تكلفة.





ووجهت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، شكرها للسفارة المصرية فى أمريكا ووزارة التضامن الاجتماعى، لتوفيرها عربات إسعاف لنقل الجثامين عند وصولهم لمطار القاهرة.

كانت وزارة الهجرة، تلقت طلبات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الحادث المأساوى الذى تعرض له زوج وزوجة مصريان فى ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وطلب أهالى الزوجين نقل الجثامين للدفن فى مصر وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة، وبدورها قامت الوزيرة على الفور بالاتصال بمعارف الضحايا من الجالية المصرية وتقديم التعازى لأسر المتوفيين وتم التواصل مع السفارة المصرية وتقديم كل التسهيلات وترتيب نقل جثمانيهما لمصر عقب تحمل مؤسسة مصر الخير للتكاليف وتسلميها لذويهم اليوم.

وناشدت وزارة الهجرة، فى بيان لها، العاملين بالخارج ضرورة الاستفادة من وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج التى تم إصدارها فى يناير الماضى، كبديل مستدام للحالات الطارئة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية ومجمعة شركات التأمين، وذلك باشتراك سنوى رمزى يقدر بمائة جنيه عبر الموقع التالى:

epti-egy.org/ep/.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التى تؤديها المجمعة فى كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة أنه فى حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.

وأضافت الوزارة، فى بيانها، أنه وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى.

وتابع البيان أنه يستطيع المواطن طباعة الوثيقة من على موقع المجمعة بعد عملية السداد الإلكترونى فى بنك مصر عبر الرابط: epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qrynew/Default.aspx

أو عبر الواتساب، عن طريق الرقم التالى: «00201501115242».