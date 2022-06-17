حياة كريمة.. الكشف على 1169 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ببنى سويف

وأشار غنيم، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".
وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية بسفا مركز الفشن مكونة من 6 عيادات فى 6 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة" وضمن إجراءات وقائية، وتم الكشف على 1169 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.
كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غيرالمعدية "الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 90 مواطنا.
من جانبه، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
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