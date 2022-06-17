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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705010/أبرزها-شراء-مبانى-لبعثات-المصرين-بالخارج-توصيات-خارجية-النواب-بشأن-خطة-التنمية-2223

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

دوت الخليج

أبرزها شراء مبانى لبعثات المصرين بالخارج..توصيات خارجية النواب بشأن خطة التنمية 22_23 لوزارة الخارجية

لجنة العلاقات الخارجية حددت عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة الخارجية،والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج،ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي. للسنة المالية 2022\2023.

وفي هذا الإطار توصى اللجنة بالموافقة على خطة ديوان عام وزارة الخارجية غير أنها توصى أيضاً بالتوسع في فتح وتجديد وتطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين وزيادة موارد الدولة، والعمل على سرعة فتح وتشغيل مكاتب التصديقات في المحافظات المختلفة ووضع خطة شاملة للتوسع في تلك الخدمات .

وفي حالة طلب وزارة الخارجية خلال السنة المالية إدراج مبلغ 80 مليون جنيه في الباب السادس ( الخطة الاستثمارية ) لمشروع تطوير وإنشاء مكاتب التصديقات تقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط بتوفير هذا المبلغ .

كما توصى لجنة العلاقات الخارجية بالآتي :-

1) تفعيل موازنـة البرامج والأداء بين الجهات تحقيقاً لعدم الازدواجية بين الجهات المختلفة القائمـة على وضع خطط لمشروعات مماثلة.

2) ضرورة العمل على زيادة موارد الوزارة.

3) الموافقة على الخطة الاستثمارية لموازنة وزارة الدولة للهجرة.

وتوصى اللجنة بالموافقة على الخطة الاستثمارية للهيئة وذلك لتحقيق الأغراض الآتية :-

1) بناء وإحلال وتجديد وإصلاح وشراء مباني لبعثات مصر بالخارج.

2) الاستمرار في تملـك كـافـة مـبـاني البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج وكـذا دور السكن لرؤساء البعثات لتخفيض المباني المؤجرة ولتعظيم أصـول الدولة بالخارج وإنشاء المباني اللازمة لهذه المقار على الأراضي المملوكة للهيئة.

3) تأمين وتجهيـز مـبـاني وزارة الخارجيـة بالخـارج سـواء كانت مملوكـة أو مستأجرة لضمان التمثيـل الآمن والمشرف لمصر في الخارج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الخارج.