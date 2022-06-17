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بحضور3 وزراء..ممثل الأغلبية يشارك في افتتاح مسجد عمربن عبد العزيز بقرية الناصرية بسمنود فى الغربية

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705009/بحضور3-وزراءممثل-الأغلبية-يشارك-في-افتتاح-مسجد-عمربن-عبد-العزيز-بقرية-الناصرية-بسمنود-فى-الغربية

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الامين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الاول لرئيس الحزب،ممثل الأغلبية، في افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود محافظة الغربية، بحضور كلا من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

دوت الخليج 

ممثل الأغلبية يشارك في افتتاح مسجد عمربن عبد العزيز بقرية الناصرية بسمنود فى الغربية

كما حضر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور عبدالهادي القصبي، واللواء عويس مدير أمن الغربية، العميد محمد منصور المستشار العسكري.

 

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كما حضر وفد من قيادات حزب مستقبل وطن ونواب البرلمان وهم: النائب عماد حمودة نائب رئيس الحزب، واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي. كما حضر النائب فخري طايل أمين العلاقات الحكومية بالحزب ، والنائب أشرف رشاد عثمان، عضو الأمانة العامة، والنائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وأدى جميع الحضور صلاة الجمعة بالمسجد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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