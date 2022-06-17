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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705008/200-مليون-جنيه-لمشروع-الجينوم-المصري-توصيات-تعليم-النواب-حول-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

دوت الخليج

توصيات تعليم النواب حول خطة التنمية للعام المالي الجديد

لجنة التعليم والبحث العلمي، حددت عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:-

أولا : التعليم ما قبل الجامعي :

1- دعم المخصص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الباب السادس بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ 4 مليار جنيه لطباعة الكتب .

۲- دعم المخصص لديوان عام الوزارة في الباب السادس بمبلغ ( 437 ) مليون جنيه لتنفيذ خطة تطبيـق الجدارات الفنية بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية ، ومبلغ ( 49 ) مليون جنيه لإنشاء ( ۱۰ ) مدراس فنية تطبيقية جديدة .

۳- ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة .

ثانيا : التعليم الجامعي :

1-دعم المخصص لمركز أورام الأطفال التابع لمستشفى برج العرب في الباب السادس بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ ( ٢٠ ) مليون جنيه بصفة عاجلة لاستكمال إنشاء مبنى العلاج الإشعاعي لتوفير خدمات العلاج الإشعاعي والطب النووى للأطفال مرضى السرطان ، وتوفير أجهزة الأشعة المقطعية وجهاز المسح الذرى ، وجهاز الرنين المغناطيسي ، وجهاز الجاما كاميرا ، وذلك لخدمة محافظات الإسكندرية ، والبحيرة ، ومطروح ، وكفر الشيخ .

2 ۔ دعم المخصص للجامعات في ( الباب السادس ) لاستكمال الإنشاءات والمقومات اللازمة لها ، وخاصة الجامعات المستقلة حديثاً والحدودية .

3-إدراج إنشاء مجمع حمامات السباحة ومبنى المبتكرين والموهوبين بجامعة جنوب الوادي في خطة العام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ۳

4- توفير مبنى مخصص للجامعات الحدودية والنائية في محافظة القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة لحاجة تلك الجامعات لذلك . ثالثا : البحث العلمي :

زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأكاديمية البحث العلمي بمبلغ ( ۲۰۰ ) مليون جنيه لمشروع الجينوم المصري ومبلغ ( ۳۰۰ ) مليون جنيه لمشروع إنشاء الأكاديمية الوطنية للرياضيات لضمان الوفاء بتكليفات السيد رئيس الجمهورية على الوجه الأمثل .

رابعا : هيئات أخرى :

مكتبة الإسكندرية

دعم المخصص لمكتبة الإسكندرية للباب السادس ( شراء الأصول غير المادية ) بالخطة الاستثمارية للعام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ 14000۰.۰۰۰ جنيه ، وذلك لمقابلة ارتفاع التكاليف الناتجة عن انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية .