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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705008/200-مليون-جنيه-لمشروع-الجينوم-المصري-توصيات-تعليم-النواب-حول-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
دوت الخليج
توصيات تعليم النواب حول خطة التنمية للعام المالي الجديد
لجنة التعليم والبحث العلمي، حددت عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:-
أولا : التعليم ما قبل الجامعي :
1- دعم المخصص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الباب السادس بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ 4 مليار جنيه لطباعة الكتب .
۲- دعم المخصص لديوان عام الوزارة في الباب السادس بمبلغ ( 437 ) مليون جنيه لتنفيذ خطة تطبيـق الجدارات الفنية بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية ، ومبلغ ( 49 ) مليون جنيه لإنشاء ( ۱۰ ) مدراس فنية تطبيقية جديدة .
۳- ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة .
ثانيا : التعليم الجامعي :
1-دعم المخصص لمركز أورام الأطفال التابع لمستشفى برج العرب في الباب السادس بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ ( ٢٠ ) مليون جنيه بصفة عاجلة لاستكمال إنشاء مبنى العلاج الإشعاعي لتوفير خدمات العلاج الإشعاعي والطب النووى للأطفال مرضى السرطان ، وتوفير أجهزة الأشعة المقطعية وجهاز المسح الذرى ، وجهاز الرنين المغناطيسي ، وجهاز الجاما كاميرا ، وذلك لخدمة محافظات الإسكندرية ، والبحيرة ، ومطروح ، وكفر الشيخ .
2 ۔ دعم المخصص للجامعات في ( الباب السادس ) لاستكمال الإنشاءات والمقومات اللازمة لها ، وخاصة الجامعات المستقلة حديثاً والحدودية .
3-إدراج إنشاء مجمع حمامات السباحة ومبنى المبتكرين والموهوبين بجامعة جنوب الوادي في خطة العام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ۳
4- توفير مبنى مخصص للجامعات الحدودية والنائية في محافظة القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة لحاجة تلك الجامعات لذلك . ثالثا : البحث العلمي :
زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأكاديمية البحث العلمي بمبلغ ( ۲۰۰ ) مليون جنيه لمشروع الجينوم المصري ومبلغ ( ۳۰۰ ) مليون جنيه لمشروع إنشاء الأكاديمية الوطنية للرياضيات لضمان الوفاء بتكليفات السيد رئيس الجمهورية على الوجه الأمثل .
رابعا : هيئات أخرى :
مكتبة الإسكندرية
دعم المخصص لمكتبة الإسكندرية للباب السادس ( شراء الأصول غير المادية ) بالخطة الاستثمارية للعام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ 14000۰.۰۰۰ جنيه ، وذلك لمقابلة ارتفاع التكاليف الناتجة عن انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية .
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