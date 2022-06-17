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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705007/الأقصر-للسينما-الإفريقية-يكرم-اسم-الراحل-صلاح-منصور-تفاصيل

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، عن مفاجآت بالدورة الـ 12 من المهرجان المقرر انطلاقها في شهر مارس المقبل بعام 2023.

دوت الخليج يرصد مفاجآت مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة 12

تشهد فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تكريم اسم الفنان القدير صلاح منصور ، قال مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست سيد فؤاد إنه تم اختيار اسم صلاح منصور لتكريمه في الدورة المقبلة.

وأضاف: “الفنان الراحل صلاح منصور يعد مدرسة فنية متميزة في فن التمثيل العربي، ويختلف عن غيره، وقدم للسينما والدراما التليفزيونية والفن المسرحي العديد من الأعمال المميزة، منها الزوجة الثانية الذي جسد فيه شخصية العمدة الظالم”.

وتابع: “من بطولة سعاد حسني وشكري سرحان، وأيضا أعمال العصفور، البوسطجي، مع الذكريات، قنديل أم هاشم، شيء في صدري، أنف وثلاثة عيون، الرسالة، وراء الشمس”.

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وتابع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الراحل صلاح منصور تعاون مع العديد من المخرجين المتميزين، وترك لنا علامات في تاريخ الفن يتذكرها جمهوره حتى الآن.

ومن جانبها مؤسسة ومديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عزة الحسيني قالت إنه سيتم إصدار كتاب من تأليف الناقد ناهد صلاح حول مسيرة الفنان صلاح منصور وأعماله الفنية ومدرسته في التمثيل ضمن فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان، لأنه جزء من تاريخ مصر الفني.

وقرر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أيضا تكريم اسم أيقونة السينما الجزائرية الفنانة الراحلة شافية بوذراع التي رحلت عن عالمنا يوم 22 مايو الماضي.

وتعد الراحلة شافية بوذراع من أبرز الشخصيات التي جسدتها دور 'لالة عيني'' في مسلسل ''دار السبيطار'' المقتبس من رواية محمد ديب، من إخراج مصطفى بديع.

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وكانت قد شاركت بدورها في فيلم "الخارجون عن القانون " ضمن مهرجان كان السينمائي، ومن أعمالها الفنية أيضا شرف عائلتي لرشيد بوشارب، والمغترب والأبيض والأحمر لمحمد زموري، وصرخة الرجال لعكاشة تويتة.