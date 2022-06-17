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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705006/الرئيس-السيسي-مشروع-القطار-السريع-بمصر-يعزز-ويسهل-من-حركة-التجارة-الدولية

أثناء كلمته بمؤتمر سان بطرسبرغ الدولي..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى 3.03% في 2021، على الرغم من التحديات السلبية التي سببها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات الحكومة بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.5 % خلال العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن صادارات البلاد الغير النفطية شهدت ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ 32 مليار دولار.

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الرئيس السيسي يؤكد على قوة الاقتصاد المصري

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصر نجحت في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها الزراعية، في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلًا عن مشروعات النقل والمواصلات، عبر مد آلاف الكيلومترات عبر الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية، ومشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يعزز ويسهل حركة التجارة الدولية، بالإضافة للمشروعات الصناعية والعديد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة النظيفة التي تدشن في مصر.

اضطراب سلاسل الإمداد وظهور أزمة الغذاء

وأضاف أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، إلا أنها اصطدمت مؤخرًا بجائحة كورونا وأزماتها، والتي ما لبث للعالم أن يتعافى من آثارها حتى ظهرت أزمة اقتصادية كبرى أخرى، أثرت سلبًا على موازنات الدول بالنظر إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وظهور أزمة الغذاء، وعدم انتظام حركة الطيران المدني، وما يرتبط به من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها السياحة والتأمين.

العمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي

وأوضح أن الدولة المصرية حرصت على انتظام حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد خاصة المواد الغذائية من الحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الكبرى.