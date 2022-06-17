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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705005/السيسي-يدعو-المشاركين-في-منتدى-بطرسبورج-للاستثمار-في-مصر-لدينا-فرص-ضخمة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات المشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي لعام 2022، للاستفادة من الفرص الضخمة والمتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في كافة المجالات المختلفة.

وحرص "السيسي"، خلال كلمته في المنتدى، وينقلها دوت الخليج، على تقديم التحية لأهالي مدينة سان بطرسبورج، قائلا إنها تعد مدينة باسلة ومناضلة على مر التاريخ، إلى جانب أنها تمثل رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي.

وأتم الرئيس كلمته موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعوته لمصر لتكون مشاركة في المنتدى باعتبارها ضيف تلك الدورة، متمنيا النجاح للمنتدى والمشاركين فيه، وأن يعم السلام والاستقرار على العالم، مع تجنب الشعوب ويلات الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك.

انطلاق مندى بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم

وانطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.