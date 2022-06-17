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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705004/لم-يتزوج-وتوفي-في-عز-شبابه-معلومات-نادرة-عن-الراحل-ماهر-عصام

يحل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو ذكرى وفاة الفنان ماهر عصام، الذي توفى وهو في عز شبابه، ودخل المجال الفني وهو في عمر الـ 10 سنوات وحقق نجاحات كبيرة.

دوت الخليج يرصد لكم معلومات نادرة عن الراحل ماهر عصام في ذكرى وفاته

ذكرى وفاة الراحل ماهر عصام

وكان شقيقه صبري عبدالله، قد كشف حقيقة الوفاة المفاجئة لشقيقه ماهر مع الإعلامية فاطمة شنان في برنامج دنيا تانية، قائلًا: “شقيقي كان يعاني من تعب شديد أثر حادث تمركزت إصابته في الدماغ، والتي دفعته للابتعاد عّن الفن لفترة طويلة”.

وتابع: “أخى تعرض لتعب مفاجئ وشديد نقل على اثره الى المستشفى وتوفي في الحال وأحمد صيام ومحمد عبدالحافظ كانوا أكثر المترددين على أخى وقت مرضه واحتجازه بالمستشفى”.

وعن حقيقة زواج ماهر عصام التي تداولها رواد السوشيال ميديا، قال: “لم يسبق لأخي الزواج من قبل وكل ما تم تداوله هو شائعات”.

معلومات عن ماهر عصام

هو ممثل مصري ولد في 5 أكتوبر 1979 وتوفي في 17 يونيو 2018 قد بدأ التمثيل منذ طفولته، وكانت بداية مسيرته الفنية مع يوسف شاهين بفيلم اليوم السادس عام 1986، والذي شارك كطفل لا يتعدي عمره الـ10 سنوات، وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، وسط نخبة من النجوم منهم محمود يس، يسرا، وشارك بنفس العام مع عادل إمام بفيلم "النمر والأنثى" وتوالت بعد ذلك مشاركته في العديد من الأعمال.

له العديد من الأفلام والمسلسلات في مسيرته الفنية، فمن الأفلام: قرمط بيتمرمط، آسفين يا باشا، أسد سيناء، عيال حريفة، عمر وسلوى، أبو العريف:2014 بنت من دار السلام، سالم أبو أخته، قلب الأسد، عش البلبل، 18 يوم، عزازيل وغيرها من الأفلام.

والعديد من المسلسلات مثل: ستائر الخوف، عفاريت محرز، جدو وولاد بنتو، في بيتنا حريقة، آخر عمارة على اليمين، فرقة ناجي عطا الله، أنا المصري، الزناتي مجاهد، نور مريم، صدق أو لا تصدق، مذكرات سيئة السمعة، دندوش بيأجر مفروش، الجماعة، الفوريجي، نوسة وبسبوسة، حضرة الضابط أخي، عصابة بابا وماما، عبودة ماركة مسجلة، زيزو، الأخوة كرامة عوف، عدى النهار، رست هاوس وغيرها من المسلسلات.