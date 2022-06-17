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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705003/تشييع-جثمان-الشاب-ضحية-الأيفون-بالغربية

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى، جثمان الطالب يوسف ناجى ضحية سرقة الهاتف المحمول المعروفة إعلاميا بـ " ضحية الأيفون"، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة فى مسجد عبد الحي خليل، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

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وسيطرت حالة من الحزعلى الأهالي وزملائه الذين حرصوا على قراءة القرأن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، فضلا عن المطالبة بحقه، على أن يتم دفنه في مقابر الأسرة بقرية الأسرة بمحافظة كفر الشيخ.

مصرع شاب على يد عاطل

وكان قد لفظ الطالب يوسف ناجى أنفاسه الأخيرة أمس داخل مستشفى المحلة العام، بعد أن أصيب بجرح قطعى فى الرقبة وطعنة نافذة فى البطن نتيجة محاولة عاطل سرقة هاتفه المحمول عقب خروجه من العزاء بمنطقة مكتب العمل، التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

القبض على المتهم

وتمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى، من ضبط عاطل ذبح طالب وأصابة بطعنة نافذة بسلاح أبيض بهدف سرقة هاتفه المحمول بمنطقة مكتب العمل.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بأصابة الطالب يوسف يبلغ من العمر 15 عام، مقيم بمنطقة مكتب العمل، بجرح قطعى فى الرقبة، وطعنة نافذة فى البطن على يد عاطل.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ وتبين المتهم تربص بالمجنى عليه وعقب خروجه من العزاء قام بمحاولة سرقة الهاتف المحمول وعندما قاومه المجنى عليه، أصابه بجرح قطعى فى الرقبة، وطعنة نافذة فى البطن، وفر هاربا تاركه غارقا فى دمائه.

وبسؤال أصدقاء المجنى عليه، أكدوا أن المتهم كان يحقد على المجنى عليه ودائم الأحتكاك به والترصد له.

النيابة العامة

وتم نقل الطالب لمستشفى المحلة العام، لتلقى العلاج اللازم وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .