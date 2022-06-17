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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704999/الداخلية-حملات-أمنية-مكبرة-وقوافل-إنسانية- للمساهمة لتقديم-أوجه-الرعاية-والأمان- للمواطنين-على-مستوي-الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وحيث تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة, أثناء مرورها من ضبطت أحد الأشخاص أثناء سيره حاملاً حقيبة وحال مشاهدته للقوات لاذ بالفرار، على الفور قامت القوات بملاحقته وتمكنت من ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول, وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

وأيضاً ضبطت الاجهزة الامنية شخصين بحوزتهما عدد 60 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعه مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل محلين لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتين.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.

قوافل للمساهمة

واصلت توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية- ملابس" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية "المسنين- الأيتام- أيتام من ذوى الهمم" بمحافظتى (البحر_الأحمر بني سويف).

وبالإضافة إلى توجيه قافلة_طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفد من ضباط حقوق الانسان

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق_الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات, الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .