انت الان تتابع تفاصيل خبر انتفاضة لنواب التنسيقية ضد الحكومة بعد انهيار عقار الوايلي.. ويؤكدون: يوضح حالة الإهمال والفساد فى منظومة المحليات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704998/انتفاضة-لنواب-التنسيقية-ضد-الحكومة-بعد-انهيار-عقار-الوايلي-ويؤكدون-يوضح-حالة-الإهمال-والفساد-فى-منظومة-المحليات

تقدم النائب عمرو درويش، والنائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانات عاجلة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهان للحكومة عقب انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، في حارة حسين شاهين، بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص.

دوت الخليج

أول تحرك برلماني بعد انهيارعقار حي الوايلى بالقاهرة

وقالت النائبة مرثا محروس، وكيل اتصالات النواب، فى البيان المقدم منها، “ أن انهيار العقارات القديمة أمر أصبح في غاية الخطورة تحصد كل يوم أرواح لا ذنب لها وتكون هي ثمار حالة غياب الرقابة وتفشي فساد المحليات، مضيفة” نستيقظ كل يوم على خبر جديد عن انهيار عقار جديد بخاصة داخل محافظة القاهرة، خبر يحمل في طياته خراب عشرات من الأسر وتشريد أطفال وموت لايفرق مابين شاب ورجل وطفل وامرأة، موت يحصد كل من يراه ليصبح المثل "موت وخراب ديار" عنوان للفترة الحالية”.

وأكدت النائبة مرثا محروس، أن ماحدث صباح يوم الجمعة الموافق ١٧ يونية ٢٠٢٢، حينما استيقظنا على خبر انهار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة ،العقار ذات طراز معمارى وكان صدر له قرار ترميم ولم ينفذ، في غياب تام من متابعة ومراقبة العقارات الخطرة الايلة للسقوط ليسفر لنا عن احتجاز ٩ أشخاص تحت الأنقاض”.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن داخل محافظة القاهرة لدينا الكثير من العقارات التي تمثل خطرا كبيرا لايمكن توقع خسائره وذلك في غياب تام من متابعة الأمر ورقابته وإيجاد حلول مناسبة قد تكون هي آخر امل في إنقاذ أرواح - لا ذنب لها- من الموت”.

نائب التنسيقية: انهيار عقار الوايلي يوضح حالة الإهمال والفساد فى منظومة المحليات

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى البيان المقدم منه، “ أنه بالرغم من صدور قرار ترميم العقار الواقع، بحارة حسين شاهين بحي الوايلي شمال محافظة القاهرة، وذلك نتيجة تقادم العقار وتهالكه، إلا أنه لم يهتم أحد بمتابعة قرار الترميم وتنفيذه، مما أدى لانهيار العقار المكون من خمسة طوابق وسقوط ضحايا.

وأكد النائب عمرو درويش، إن عقار الوايلي هو تمثيل لحالة عامة، من تردي وتهالك الآلاف من عقارات مصر في العديد من المحافظات، نتيجة خلل العلاقة الإيجارية فهي مشكلة أُهملت حتى تسببت في أزمة خانقة تهدد الملايين من أبناء الوطن.

وتابع درويش، أنها تعبير واضح عن حالة الإهمال والفساد الذي يضرب في منظومة المحليات، حتى استفحلت وتحولت الى سلوك سلبي يؤثر على جهود الدولة في رفع وعي المواطنين بما تنجزه القيادة في العديد من الملفات أبرزها بناء الانسان المصري والارتقاء بحياة المواطنين.

وشدد على أن مصر في الفترة الحالية تسعى بجهود حثيثة لحل أزمات متراكمة وملفات كبرى كتطوير البينية التحتية ومصادر الطاقة، والاصلاح الاقتصادي، وبناء الانسان والحفاظ على حقوقنا الطبيعية، إلا أنه وللأسف يوجد مسئولين وتنفيذيين يستغلون هذه الأوضاع ولا يكترثون لحال المواطنين فيسعون بكل قوة في طريق التربح والإهمال والرشوة والفساد، وقد طغى تأثيرهم السلبي على الاصلاحات وجهود الدولة المصرية.