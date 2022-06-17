الرئيس السيسي: منتدى سان بطرسبورج ينعقد هذا العام في ظروف وتحديات غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 05:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى ينعقد هذا العام في ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي: "نأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف، ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى، تفتح المجال للنمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في أعقاب حائجة كورونا الحادة".