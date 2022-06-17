عاجل- السيسى: نأمل مساهمة مخرجات سان بطرسبرج فى إيجاد حلول للأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن أمله فى أن يخرج منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، بقرارات تخفف من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المنتدى ينعقد هذا العام فى ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية.





وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة عبر الفيديوكونفرانس فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى بمشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وأضاف الرئيس السيسى فى كلمة له بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادى: "نأمل فى أن تسهم مخرجات المنتدى فى إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذى يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذى يأخذ فى الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف، ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى، تفتح المجال للنمو الاقتصادى العالمى، لاسيما فى أعقاب حائجة كورونا الحادة".

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