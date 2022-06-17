عاجل - السيسى: مصر تعتز بعلاقاتها مع روسيا خصوصا فى المجال الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس فى كلمته التى ألقاها أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى، أن مشروع الضبعة النووية من المشاريع المهمة للتعاون مع روسيا، مؤكدا أن مصر تعتز بعلاقاتها مع روسيا خصوصا فى المجال الاقتصادى، وأشار إلى أن مصر عبرت الأزمات ونجحت بالاستثمار فى الإنسان.

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