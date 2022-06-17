عاجل.. السيسى: نسعى لجعل مصر فى المركز الأول لجذب الاستثمارات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الرئيس خلال منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وأضاف: "لدينا علاقة جيدة مع روسيا، وانخرطنا مع روسيا فى تنفيذ مشروعات طموحة تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادى، ومشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا".

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