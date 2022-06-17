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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705001/ننشر-أسماء-ضحايا-انهيار-عقار-الوايلي-3-من-أسرة-واحدة-وموظفة-بالأزهر

كشفت الحصيلة النهائية لواقعة انهيار عقار بمنطقة الظاهر بحى الوايلي بالقاهرة، عن مصرع 6 أشخاص، والذين تم نقلهم إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج أسماء ضحايا انهيار منزل الوايلي، وهم: إسلام صلاح يعمل مهندس ٢٨ سنة ووالدة صلاح تعمل موظفة بالأزهر الشريف ٥٨ سنة وأمينة جلال ربة منزل ٥٠ سنة جميعهم من أسرة واحدة مقيمين بالطابق الرابع، وشقيقين مالك العقار وهما بهاء شحاتة وهشام شحاتة مقيمين بالطابق الثاني والجثة الأخيرة لشاب اسمه إحسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام قد انهت عمليات البحث عن ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر بعد انتشال الجثث الـ ٦ من أسفله وتبين من الفحص أن هناك ٣ جثث لأسرة واحدة و شقيقين وجثة من أسرة أخري تم التحفظ علي الجثث الـ ٦ بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

فريق من النيابة ووصل منذ قليل فريق من النيابة العامة الي مكان عقار الظاهر المنهار لإجراء معاينة وسؤال الشهود واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية لبيان ما إذا كان هناك قرار صادر بإزاله العقار المنهار من عدمه وكذلك فحص حالة العقارات المجاورة وكان سكان حاره حسين شاهين بالظاهر قد استيقظوا علي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق ، حيث هرعت فرق الإنقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال ٦ جثث من أسفل الانقاض تم نقلهم إلي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر وتبين انه مكون من أرضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، علي الفور تم توجيه فرق الانقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلي مكان البلاغ.

ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار الظاهر.. موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما ومهندس و٣ أخرين

انتقال محافظ القاهرة فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .