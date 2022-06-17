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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704997/بايرن-ميونيخ-عن-تألق-مروان-صلاح-عمل-رائع-للفرعون-المصري

أشاد نادي بايرن ميونخ، بالحارس المصري الشاب مروان صلاح، الذي تألق في ودية فريق الشباب أمام نادي فلامنجو البرازيلي، والتي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر نادي بايرن ميونخ، صور من المباراة، وعلق عليها: " عمل رائع للفرعون المصري في مباراته مع بايرن ميونخ العالمي".

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من هو مروان صلاح

وكان قد تواجد مروان صاحب ال 18 عام في صفوف النادي البافاري، على سبيل المعايشة، وذلك عن طريق إرسال عدد من الفيديوهات له أثناء تصديه لبعض الكرات، لذا وقع عليه الاختيار من جانب الفريق الألماني.

وكان قد أعلن نادي بايرن ميونخ، عن عمله معايشة لعدد كبير من المواهب حول العالم، وتم اختيار عدد من الشباب ليتدربوا مع الفريق، وفي حالة تألقهم سيتم التعاقد معهم للعب داخل صفوف النادي البافاري.

مروان صلاح، يبلغ من العمر 18 عام، لعب في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي ولكن لم يجد الفرصة الكافية في النادي بسبب دمج ناشئي 2003/2004، مع بعضهما البعض لذلك رحل اللاعب لصفوف سموحة ولكن لم يكمل مع الفريق بسبب فترة المعايشة التي يقضيها في الوقت الحالي تحت رعاية نادي بايرن ميونخ.