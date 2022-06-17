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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704996/تعرف-على-أماكن-قطع-وضعف-المياه-بـ12-منطقة-بالجيزة-غدا-السبت

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع وضعف المياه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لتنفيذ أعمال تغذية خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية.

انقطاع المياه بعدة مناطق بالجيزة غدا السبت

وينشر موقع دوت الخليج، موعد انقطاع وضعف المياه بمناطق الجيزة غدًا السبت، كذلك المناطق التي ستشهد ضعفًا في المياه.

أماكن انقطاع المياه بمحافظة الجيزة غدًا

وأوضحت شركة المياه، في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه عن أماكن «صفط اللبن - ناهيا - أوسيم وبطرس»، أما عن أماكن ضعف المياه فهي: «الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - أبو رواش- وبني مجدول».

موعد انقطاع المياه بالجيزة غدا السبت

وسيتم قطع المياه غدًا السبت، بتلك المناطق اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحًا، وحتى الساعة السادسة صباحًا.

انقطاع المياه في 12 منطقة بالجيزة

وصرحت الشركة أن سبب انقطاع المياه في تلك المناطق بمحافظة الجيزة، يرجع لتنفيذ أعمال تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية، مما يستلزم قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال التغذية.

وطالبت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كما وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام المواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.