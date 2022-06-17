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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704995/برئاسة-زينب-غريب-المركز-القومي-للسينما-يعقد-ورشة-السناريو-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إقامة ورشة السيناريو يوم الإثنين المقبل

ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ويتناول الطريق إلي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

المركز القومي لليسنما وفيلم عاشق النغم

وقد بدأ المركز القومي للسينما تصوير الفيلم التسجيلي بليغ حمدي عاشق النغم، وهو من إخراج وتصوير الدكتور حسين بكر، فكرة وسيناريو فايزة هنداوى ومساعد إخراج محمد حسين تحت إشرف رئيس المركز السيناريست زينب عزيز.

ويعرض الفليم تفاصيل كثيرة عن حياة بليغ حمدي وعشقه للتلحين، كما يعرض العديد من أغنياته المميزة التي قدمها مع كبار نجوم الأغنية في الوطن العربي، وذلك من خلال شهادات المتخصيين ومقربين من الموسيقار الراحل، مستعرضين دور بليغ حمدي وتاثيره فى الفن المصرى والتلحين لكبار المطربين من أمثال عبد الحليم حافظ وشادية وميادة الحناوي ووردة وغيرهم من نجوم الطرب العظماء.

المركز القومي للسينما وفيلم للإيجار

وعرض المركز القومي للسينما يوم 24 مايو فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام في سينما أوبرا دمنهور، المقام بواسطة المركز القومي للسينما وذلك بحضور عدد من صناع السينما والجمهور، ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير للحضور.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال.

جدير بالذكر أنه شارك خالد الصاوي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.