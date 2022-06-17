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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704986/جمهور-الأردن-يتجمع-حول-محمد-رمضان-لإلتقاط-الصور-والفنان-يعلق-كل-الحب

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء التواجد في الأردن، وقد التف الجمهور حوله في محاولة منهم لإلتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عبر انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو تجمع الجمهور حول محمد رمضان في الأردن

محمد رمضان في الاردن

وعلق محمد رمضان على الفيديو: “كل الحب للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً و شعباً #جمعة_مباركة”.

ويستعد الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الموافق 17 يونيو لإحياء حفلًا غنائيًا في المملكة العربية الأردنية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه.

محمد رمضان يروج لحفل الأردن

وروج محمد رمضان، للحفل عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال نشر فيديو، وهو يصعد على متن الطائرة، وعلق عليه قائلًا: في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية.. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة القادمة.

إلزام محمد رمضان بدفع مبلغ مالي ضخم

على الصعيد الآخر، قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار خالد حسن عارف، بإلزام الفنان محمد رمضان، برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية، البالغة نحو 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، بعد إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصريًا على قنوات تلك الشبكة

وسبق أن تعاقدت الشبكة مع الفنان محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016، على التفرغ لأداء ٣ مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلا أن الفنان محمد رمضان أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الحكم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقًا للبند الـ٩ من العقد، يحق للشركة فسخ التعاقد معه، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.