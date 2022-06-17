ميعاد وإجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - ميعاد الأضحى 2022.. متى عيد الأضحى؟.. تلك البعض التساؤلات التي يقوم بها المتصفحون لمعرفة ميعاد عيد الأضحى 2022، والذي اقترب موعده مع تخطي منتصف شهر ذو القعدة حيث إن اليوم الثامن عشر، وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج ميعاد عيد الأضحى 2022.

ميعاد عيد الأضحى 2022 مصر

ميعاد عيد الأضحى 202 يأتي بنهاية العشر الأوائل من ذي الحجة، في اليوم التالي لوقفة عرفات، الركن الأعظم في الحج، حيث يحتفل المسلمون بأداء أحد أركان الإسلام الخمس، وشعيرة من شعائر الإسلام التي فرضها الله، حيث يكون يوم 10 ذو الحجة.

ومن المقرر أن، وتستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذوي الحجة في الوقت المحدد بنهاية شهر ذوي القعدة، بهذا يتبقى حوالي 37 يومًا تقريبًا على عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع يوم 10 ذي الحجة.

أما بالنسبة للتقويم الهجري، فمن المقرر أن يتزامن عيد الأضحى 2022 مع يوم السبت 9 يوليو المقبل إلى الأربعاء 13 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2022

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام بداية من 8 يوليو إلى يوم 12 من ذات الشهر

موعد وقفة عرفات 2022 في مصر

ومن ضمن عمليات البحث الرائجة، موعد وقفة عرفات 2022 والتي تأتي باليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، ويقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات، من مطلع الشمس وحتى غروبها، كما يقوم غير الحجاج في هذا اليوم بنافلة الصوم، وذلك امتثالًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يقول فيه : "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

أما فلكيًا، فمن المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات 2022، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، على أن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في اليوم التالي له الموافق السبت 9 يوليو 2022.

فضل يوم عرفة 2022

ويحمل يوم عرفة مجموعة من الفضائل الكبيرة التي يجب على كل مسلم أن يستغلها، سواء من صوم ووصلاة وذكر وتصدق وغيرها من أعمال الخير، وكما قال رسول الله صلة الله عليه وسلم، فإن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).

كما من فضائل يوم عرفة أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد نزلت الآية الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، كما قال رسول الله.