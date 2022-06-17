انت الان تتابع تفاصيل خبر بشرة سارة مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704980/بشرة-سارة-مواعيد-صرف-معاشات-شهر-يوليو-2022

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2022، أصبحت من الأعلى بحثًا على مؤشرات جوجل ومحركات البحث المختلفة، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك لمعرفة مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2022 لتوفير احتياجاتهم اللازمة قبل عيد الأضحى.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2022 الشرائح

وينشر موقع دوت الخليج لزائريه، مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2022، والأماكن التي يمكن منها سحب معاشات شهر يوليو 2022.

معاشات شهر يوليو 2022

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022، لأكثر من 1.07 مليون صاحب معاش بقيمة 22 مليار جنيه شهريًا، من خلال مكاينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري، موضحة أنه لن يتم اقتطاع أي معاش مستحق حتى لو انتهت صلاحية البطافة الزرقاء.

وبدأ العديد من الموظفين والعاملين بالدولة، في البحث عن مواعيد صرف المعاشات والتأمينات شهر يوليو 2022، والأماكن المتاحة لصرف معاشات شهر يوليو 2022 لجميع موظفي الدولة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو يوم ويستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته، حيث حرصت الوزارة على توفير معاشات شهر يوليو 2022 قبل فترة من قدوم عيد الأضحى المبارك، ليتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم المختلفة والاستعداد للعيد المبارك.

بطاقة ميزة لصرف معاشات شهر يوليو 2022

وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت أنه سيتم صرف معاشات ومرتبات شهر يوليو 2022، عن طريق كارت ميزة، حيث أصدرت تعليميات وتحذيرات لأصحاب المعاشات بضرورة تحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقة كارت ميزة، والتي ستنتهي في يونيو 2022.

طرق صرف معاشات شهر يوليو 2022

أوضحت هيئة التأمينات، أنه يتم صرف معاشات شهر يوليو 2022 عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك المصرية، كذلك ماكينات البريد المصري والمنتشرة بمحافظات القاهرة، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2022 من خلال المحافظ الإلكترونية، كذلك متاح صرف مرتبات شهر يوليو 2022 من خلال ماكينات فوري.