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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705002/فوائد-البنك-العربى-الافريقى-على-الشهادة-الثلاثية-أعلى-عائد

ارتفعت فوائد البنك العربى الافريقى على الشهادة الثلاثية أميرالد لتصبح أعلى فائدة في مصر على الشهادات الإدخارية، ويواصل الكثيرون بحثهم عن فوائد البنك العربي الافريقي باعتباره من أشهر البنوك الاستثمارية المطروحة في الساحة المصرفية، ويستعرض دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن شهادة أميرالد من البنك العربي الافريقي.

فوائد البنك العربى الافريقى على شهادة اميرالد

أكد البنك العربي الافريقي أن فوائد شهادة اميرالد تتراوح بين 13.75% سنويا ويصرف العائد شهري، و14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا.

التقديم على شهادات البنك العربى الافريقى

هناك أكثر من وسيلة للتقديم على شهادات البنك العربى الأفريقي وذلك من خلال الآتي:

- موقع البنك العربى الافريقى الالكتروني.

- فروع البنك العربي الافريقى والتواصل مع خدمة العملاء.

- خدمة الانترنت البنكية الإلكترونية.