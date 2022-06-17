إعادة افتتاح 4 مساجد بأسوان بعد إحلالها وتجديدها

جدة - نرمين السيد - أعاد السكرتير العام لمحافظة أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة يرافقه رؤساء المراكز والمدن ومديرو إدارات الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بالمحافظة، بعد إعادة إحلالها وتجديدها.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم، أنه تم إعادة افتتاح مسجد آل قاسم بقرية فارس بمركز كوم أمبو بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لأكثر من 4 ملايين جنيه، وعلى مساحة 550 م2، بحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور رمضان عبد السميع، والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها".

وأضافت المحافظة أنه تم إعادة افتتاح مسجد أبو هندى بالرديسية بمركز إدفو، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 392 ألف جنيه، ويقع على مساحة 135 م2، وتم إعادة افتتاح مسجد الشيخ على بقرية إقليت بعد تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 610 آلاف جنيه وبمساحة 400 م2، بالإضافة افتتح بقرية الجعافرة بمركز دراو مسجد الشيناب عقب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 387.5 ألف جنيه وبمساحة 100 م2.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الدكتور رمضان عبدالسميع أن تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والمحافظ أشرف عطية، يجرى افتتاح العديد من المساجد الجديدة، والتى وصل عددها حتى الآن إلى 93 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.