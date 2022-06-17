القوى العاملة: بدء التظلم من نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، اليوم الجمعة، تشمل النقابات: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم البت فى التظلم غدا السبت، وإيداع الأوراق بعد غد الأحد الموافق 19 يونيو الجارى.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفقد أمس الخميس خلال جولته بأماكن الاقتراع السرى بمقرات النقابات العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والبترول، ومقار النقابات العامة للبريد والسياحة والفنادق والخدمات الصحية بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما استفسر الوزير من المشرفين على العملية الانتخابية عن أى معوقات أو مشكلات واجهت العملية الانتخابية منذ بدايتها صباح اليوم.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.