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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704993/مرصد-الأزهر-يدين-اغتيال-3-فلسطينيين-على-يد-الاحتلال-الإسرائيلي-ويستنكر-الصمت-الدولي

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

دوت الخليج

الأزهر يدين اغتيال 3 فلسطينيين على يد إرهاب الاحتلال

وأدان المرصد استمرار الصمت الدولي جرائم وإرهاب الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الجريمة البشعة هي حلقة من مسلسل موجة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن ارتقاء 70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري 2022م.

الكيان الصهيوني يستبيح الدماء الفلسطينية الطاهرة

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يستبيح الدماء الفلسطينية الطاهرة للتغطية على مشاكل حكومته الحالية، وتحقيق مواءمات سياسية داخلية، من خلال تفجير الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية وجرّها إلى الفوضى، مستغلا الصمت الدولي على جرائمه.

تصنيف جرائم الكيان الصهيوني بأنها «جرائم حرب »

كما يبدى مرصد الأزهر استنكاره الشديد إزاء صمت المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان أمام الجرائم التي تُرتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الصمت يمثل غطاءً دوليًا لهذا الكيان الإرهابي للاستمرار في جرائمه، مكررًا مطالبته بتصنيف جرائم الكيان الصهيوني بأنها "جرائم حرب" تستوجب محاكمة قادة هذا الكيان الخبيث أمام المحاكم الدولية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين أثناء تبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية اليوم الجمعة 17 يونيو.

وأضاف أن الجنود الذين يعملون في محيط مدينة جنين تعرضوا لإطلاق نار من مشتبه بهم يستقلون سيارة على جانب الطريق.