انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف البنك الأهلى المصرى الجديدة.. آخر موعد للتقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704990/وظائف-البنك-الأهلى-المصرى-الجديدة-آخر-موعد-للتقديم

يتساءل الملايين عن وظائف البنك الأهلى المصرى خاصة أنها متاحة لحديثي التخرج من دفعات أعوام 2018 و2019 و2020 و2021، والجميع يتساءل عن شروط وظائف البنك الاهلى المصرى ولينك التقديم، لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن وظائف البنك الاهلى الجديدة.

وظائف البنك الاهلى الجديدة

آخر موعد للتقديم في وظائف البنك الأهلى المصرى الجديدة هو 30 يونيو على أن يتم رصد المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية واختيار من تنطبق عليهم الشروط.

شروط وظائف البنك الأهلي المصري

- الحصول على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات، أو الشهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- محل الإقامة هو المكتوب في بطاقة الرقم القومي.

- حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- يكون للمتقدم للوظائف أقارب في البنك.

- يزيد سن المتقدم للوظائف عن 28 عام.

التقديم في وظائف البنك الاهلى

يمكن التقديم في وظائف البنك الأهلى المصرى الجديدة على موقع البنك وكتابة البيانات من هنــــــــــــــا

وجدير بالذكر أن المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلى المصرى الجديدة من خريجي كليات الحقوق، هندسة حاسبات واتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية، إدارة الأعمال بأقسامها، التجارة بأقسامها.