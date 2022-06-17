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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704989/النائب-محمد-حمزة-مصر-قبلة-العالم-في-التعليم-الديني-بفضل-الأزهر-الشريف

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بالاقتراح برغبة المقدم من الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس، بشأن «تأهيل علماء لمواجهة الفكر المتطرف -إفراطا وتفريطا - والتحديات المعاصرة»، قائلا: الاقتراح موائمة مع ما تشهده مصر الجديدة والجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

تأهيل علماء لمواجهة الفكر المتطرف

وأكد حمزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينادي في جميع خطاباته ولقاءاته بأهمية تحديث الخطاب الديني، من أجل الاستعانة به في قضايا حديثة وشائكة تخص الدولة المصرية و العالم أجمع، و لابد أن يكون هناك فهم جديد للقضايا الحديثة حتي يبرز العلماء القواعد الفقهية التي تتماشى مع مثل هذه القضايت، مضيفا: إذا كانت السعودية هي قبلة المسلمين في العبادة، فمصر هي قبلة العالم كله في التعليم الديني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور يوسف عامر، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم منه بشأن رغبة بشأن «تأهيل علماء لمواجهة الفكر المتطرف -إفراطا وتفريطا - والتحديات المعاصرة»

وتابع عضو مجلس الشيوخ: نحتاج علماء من الشريعة الإسلامية الوسطية، وأن يكون عالما بالقضايا التي تمس النواحي الحياتية، مضيفا: الأزهر الشريف هو المكان الوحيد والمنوط به وفقا للدستور والقانون، المسئول عن النشاط الديني في مصر .