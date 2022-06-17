حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا السبت 18 يونيو

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704988/حالة-الطقس-المتوقعة-في-مصر-غدا-السبت-18-يونيو

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر غدا السبت

وينشر موقع دوت الخليج حالة الجو المتوقعة غدًا السبت، ودرجات الحرارة المختلفة على محافظات مصر.

التوقعات الجوية في مصر غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدًا السبت، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، وتنشط الرياح أحيانًا مع جو غائم جزئيًا مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع المودج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، على محافظات مصر:

الكبرى والصغرى

- القاهرة 34 23

- الأسكندرية 29 21

- طنطا 34 23

- دمنهور 32 22

- مرسى مطروح 27 21

- السلوم 29 21

- سيوة 35 20

- بور سعيد 29 21

- الزقازيق 34 23

- الإسماعيلية 35 23

- السويس 34 23

- رفح 30 21

- نوبيع 37 25

- كاترين 30 18

- شرم الشيخ 38 28

- الغردقة 37 26

- الفيوم 35 24

- المنيا 36 24

- أسيوط 36 24

- الأقصر 39 27

- أسوان 40 27

- الوادي الجديد 39 26

- حلايب 33 27

- شلاتين 36 25