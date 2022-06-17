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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704985/نيابة-الوايلي-تأمر-بانتداب-لجنة-هندسية-لفحص-العقار-المنهار

قررت نيابة الوايلي الجزئية، إنتداب لجنة هندسية لفحص الانهيار الذى وقع بعقار فى منطقة الظاهر بحي الوايلي، لإفادتها بنتائج فحص العقار، لاستكمال التحقيقات.

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وكان قد وصل فريق من النيابة العامة إلى مكان عقار الظاهر المنهار لإجراء معاينة وسؤال الشهود واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية لبيان ما إذا كان هناك قرار صادر بإزالة العقار المنهار من عدمه وكذا فحص حالة العقارات المجاورة.

وكان سكان حاره حسين شاهين بالظاهر قد استيقظوا علي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق، حيث هرعت فرق الإنقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال ٦ جثث من أسفل الأنقاض تم نقلهم إلي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة. تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر.

وتبين أنه مكون من أرضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، علي الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلي مكان البلاغ.

فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

نيابة الوايلي تأمر بانتداب لجنة هندسية لفحص العقار المنهار

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .